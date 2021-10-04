В Харкові фура збила двох неповнолітніх. Обох підлітків госпіталізували

В Індустріальному районі Харкова водій фури "DAF XS" вчинив наїзд на двох дітей. Постраждалих госпіталізували з тяжкими травмами.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної поліції.

"4 жовтня близько 16:45 в районі будинку № 3-А по вулиці Великій Кільцевій стався наїзд автомобілем "DAF XS" з напівпричепом на 12-річного підлітка та невстановленого хлопця, віком приблизно 13 років", - пише пресслужба.

Згідно з даними слідства, діти перетинали дорогу по ходу руху автомобіля по нерегульованому пішохідному переходу. За словами свідка, водій фури загальмував, однак допустив наїзд на підлітків.

Відповідно до ч. 2 ст . 286 Кримінального Кодексу України, водію "DAF XS" загрожує позбавлення волі строком до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.