ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Харкові у ДТП за участю поліцейського загинули дві людини

Новини » Надзвичайні події    08.07.2019 - 11:46
У Харкові у ДТП за участю поліцейського загинули дві людини
Фото: місце ДТП (dbr.gov.ua)

В результаті ДТП у Харкові також постраждалі

У Харкові на перехресті Белгородського узвозу та вулиці Шевченко сталась дорожно-транспортна пригода з участю поліцейського, в результаті якої загинули двоє людей. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Державного бюро розслідувань.

Аварія сталась 7 липня 01:00 години ночі. Внаслідок ДТП водії обох автомобілів загинули на місці події, а пасажири з травмами шиї доставлені до міської лікарні.

"Автомобіль марки Chery Amulet під керуванням помічника оперативного чергового Холодногірського відділу поліції Головного управління Нацполіції в Харківській області на перехресті Белгородського узвозу та вул. Шевченко не виконав вимогу знаку 2.2 "стоп" і не надав перевагу в русі автомобілю марки Daewoo Lanos", - розповіли деталі у поліції.

 
Фото: місце ДТП (dbr.gov.ua)

Слідчі ДБР розслідують кримінальне провадження за ознаками кримінально правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили загибель кількох осіб).

Нагадаємо, під Мелітополем в ДТП за участю поліцейського загинули три людини. На трасі Скадовськ-Каховка Херсонської області зіткнулись два автомобілі, в результаті чого загинули троє людей, серед них - дитина.

У Польщі перевернувся автобус з українцями, є постраждалі Одеські правоохоронці звільнили заручників
Новини України ХарківДТПполиция
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся