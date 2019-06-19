Под Мелитополем в ДТП с участием полицейского погибли три человека

Фото: место ДТП (dbr.gov.ua)

В результате ДТП погибли мужчина, женщина и 9-летний ребенок

На трассе Скадовск-Каховка Херсонской области столкнулись два автомобиля, в результате чего погибли трое людей, среди них - ребенок. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Государственного бюро расследований (ГБР).

В частности, отмечается, что за рулем одного из автомобилей находился полицейский. В результате ДТП погибли мужчина, женщина и 9-летний ребенок.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло недалеко от поселка Николаевка с участием автомобилей "ВАЗ 21099" и "БМВ". За рулем последнего находился старший оперуполномоченный ГУ Нацполиции в Автономной республике Крым и г. Севастополе. В результате столкновения пассажиры автомобиля "ВАЗ 21099" - мужчина и женщина погибли на месте, 9-летняя девочка получила многочисленные травмы и впоследствии скончалась в больнице", - говорится в сообщении.

Фото: место ДТП (dbr.gov.ua)

В ГБР сообщили, что полицейского задержали и сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст. 286 УК Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения.

Кроме того, следователи ГБР проверят действия врачей, которые оказывали медицинскую помощь несовершеннолетнему ребенку. Открыто уголовное производство.

Напомним, несколько дней назад во время дорожно-транспортного происшествия в Херсонской области водитель съехал в канал, в результате чего погибли 3 человека.