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В Харькове за день не было обстрелов, но в области есть раненый

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Харьков, Вторник 17 мая 2022 23:56
В Харькове за день не было обстрелов, но в области есть раненый Фото: российские военные (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Роман Мирончук

Сегодня, 17 мая, в Харькове не было зафиксировано ни одного обстрела. Тем не менее российские оккупанты продолжают обстреливать область. Под ударом оказался поселок Печенеги, Чугуевского района, в результате чего 73-летний мужчина получил легкие ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Он отметил, что на территории области продолжаются боевые действия, поэтому призвал местное население не терять бдительности. По его словам, на Харьковском направлении враг сосредоточен на обороне захваченных территорий.

В районе населенного пункта Довгенькое, Изюмском районе, захватчики пытались вести активные действия, но, понеся потери, отступили.

"Между тем, продолжаются работы по восстановлению критической инфраструктуры в наиболее пострадавших от обстрелов районах. Так, в Дергачах газоснабжение восстановили для 2,5 тысячи домохозяйств, в Золочевской общине - более 1 тысячи. Возобновляем также водо- и электроснабжение", - заявил Синегубов.

Напомним, замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что ВСУ практически вплотную приблизились к границе РФ со стороны Харькова.

Мы также писали о том, что российские военные намеренно обстреливали многоэтажки в Харькове.

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