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ВСУ практически вплотную приблизились к границе РФ со стороны Харькова, - Маляр

Новина українською →
Харьков, Понедельник 16 мая 2022 19:00
ВСУ практически вплотную приблизились к границе РФ со стороны Харькова, - Маляр Фото: замминистр обороны Украины Анны Маляр (facebook.com)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные продолжают оттеснять российских оккупантов к границе РФ со стороны Харьковской области. Бои продолжаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замминистра обороны Украины Анны Маляр в эфире национального телемарафона.

По ее словам, в Харьковской области есть еще незначительный участок, на котором остается враг, и еще немного и ВСУ смогут продвинуться вплотную к украинской границе.

"Там идет противостояние", - констатировала Маляр.

Как сообщалось, ВСУ вышли на государственную границу с Россией в Харьковской области. Военные 227-го батальона 127-й бригады территориальной обороны обратились к президенту Владимиру Зеленскому и отчитались о выполнении поставленной задачи.

Напомним, недавно в Харьковский ОВА сообщали, что ВСУ перешли в контрнаступление на Изюмском направлении. Он является самой горячей точкой в области.

Добавим, по данным Института изучения войны (ISW), украинские защитники не позволили российским военным окружить Харьков, и теперь оккупанты, вероятно, решили полностью покинуть свои позиции вокруг города.

Отметим, накануне стало известно, что ВСУ вытеснили российские войска на 40 километров от Харькова.

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