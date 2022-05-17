У Харкові за день не було обстрілів, але в області є поранений

Сьогодні, 17 травня, в Харкові не було зафіксовано жодного обстрілу. Проте російські окупанти продовжують обстрілювати область. Під ударом опинилося селище Печеніги, Чугуївського району, в результаті чого 73-річний чоловік отримав легкі поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Він зазначив, що на території області тривають бойові дії, тому закликав місцеве населення не втрачати пильності. За його словами, на Харківському напрямку ворог зосереджений на обороні захоплених територій.

У районі населеного пункту Довгеньке, Ізюмському районі, загарбники намагалися вести активні дії, але, зазнавши втрат, відступили.

"Тим часом, тривають роботи з відновлення критичної інфраструктури в найбільш постраждалих від обстрілів районах. Так, у Дергачах газопостачання відновили для 2,5 тисячі домогосподарств, у Золочівській громаді - більше 1 тисячі. Поновлюємо також водо- та електропостачання", - заявив Синєгубов.