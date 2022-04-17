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В Харькове демонтировали памятник Жукову

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Харьков, Воскресенье 17 апреля 2022 12:09
В Харькове демонтировали памятник Жукову Фото: В Харькове демонтировали памятник Жукову (wikimedia.org)
Автор: Валерия Полищук

В воскресенье утром, 17 апреля, в Харькове демонтировали памятник советскому маршалу Георгию Жукову. Демонтажем бюста Жукова занялись военные.

Об этом заявила глава Администрации Немышлянского района Харькова Татьяна Топчий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

"Все произошло мгновенно, около 11:00. Подъехали две машины с военными. Сняли бюст, вывезли все куда-то. Сейчас все тихо, мы разбираемся", - сказала Топчий.

Напомним, ранее в Одессе на Думской площади сняли таблички с названиями российских городов.

Также во Львовской области начали ликвидацию останков памятников тоталитарного режима. Так, в Стрые на площади Рынок была демонтирована стела-памятник советскому воину.

Кроме того, в Мукачево демонтировали памятник советскому танку, который был установлен в городе с 1969 года.

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