В Мукачево демонтировали памятник советскому танку. Памятник был установлен в городе с 1969 города.

"В Мукачево демонтировали памятник советскому танку. Танк установили в 1969 году из запаса 128-й бригады", - говорится в сообщении.

В горсовете сообщили, что отношение ко Второй мировой войне этот танк не имел. Оригинал танка, который первым заехал в Мукачево в 1944 году, был подбит и брошен во время форсирования Латорицы.

Решение о демонтаже памятников истории и монументального искусства местного значения согласовано исполнительным комитетом Мукачевского городского совета.

Фото: В Мукачево демонтировали памятник советскому танку (mukachevo-rada.gov.ua)