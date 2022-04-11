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В Мукачево демонтировали памятник советскому танку

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Мукачево, Понедельник 11 апреля 2022 12:41
В Мукачево демонтировали памятник советскому танку Фото: В Мукачево демонтировали памятник советскому танку (mukachevo-rada.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

В Мукачево демонтировали памятник советскому танку. Памятник был установлен в городе с 1969 города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Мукачевского городского совета.

"В Мукачево демонтировали памятник советскому танку. Танк установили в 1969 году из запаса 128-й бригады", - говорится в сообщении.

В горсовете сообщили, что отношение ко Второй мировой войне этот танк не имел. Оригинал танка, который первым заехал в Мукачево в 1944 году, был подбит и брошен во время форсирования Латорицы.

Решение о демонтаже памятников истории и монументального искусства местного значения согласовано исполнительным комитетом Мукачевского городского совета.

Фото: В Мукачево демонтировали памятник советскому танку (mukachevo-rada.gov.ua)

Напомним, ранее в Мукачево демонтировали бюст и мемориальную доску Пушкину.

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