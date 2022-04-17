У Харкові демонтували пам'ятник Жукову

У неділю вранці, 17 квітня, в Харкові демонтували пам'ятник Радянському маршалу Георгію Жукову. Демонтажем бюста Жукова зайнялися військові.

Про це заявила глава адміністрації Немишлянського району Харкова Тетяна Топчій, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" .

"Все сталося миттєво, близько 11: 00. Під'їхали дві машини з військовими. Зняли бюст, вивезли все кудись. Зараз все тихо, ми розбираємося", - сказала Топчій.

Нагадаємо, раніше в Одесі на Думській площі зняли таблички з назвами російських міст.

Також у Львівській області почали ліквідацію останків пам'ятників тоталітарного режиму. Так, у Стрию на Площі Ринок була демонтована стела-пам'ятник радянському воїну.

Крім того, у Мукачеві демонтували пам'ятник Радянському танку, який був встановлений в місті з 1969 року.

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