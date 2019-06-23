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У Харкові автомобіль в'їхав у будівлю міськради

Новини » Надзвичайні події    23.06.2019 - 13:06
У Харкові автомобіль в'їхав у будівлю міськради
Фото: на місці ДТП у Харкові (hk.npu.gov.ua)

Водій автомобіля був госпіталізований

У Харкові вранці неділі, 23 червня, автомобіль Toyota врізався у будівлю міської ради на площі Конституції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції міста.

Як повідомляється, близько 07:50 неділі поліція отримала повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася на площі Конституції у Харкові. У повідомленні йшлося, що автомобіль Toyota в'їхав у будівлю Харківської міськради.

Зазначається, що в результаті інциденту постраждала одна людина - 30-річний водій автомобілю. Постраждалого госпіталізували до лікарні міста. Пасажирів на момент ДТП в автомобілі не було.

Наразі правоохоронці з'ясовують обставини інциденту.

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті  у Херсонській області в ДТП загинули 3 людини. Водій автомобілю не впорався з керуванням та з'їхав у канал. Серед загиблих - дві дитини 2002 та 2014 року народження.

РБК-Україна писало, що в суботу, 15 червня, близько 08:30 у Голосіївському районі Києва на Деміївській площі в результаті дорожньо-транспортної пригоди загинули 4 людини. Водій автомобіля "Шевроле" здійснив виїзд на смугу зустрічного руху й зіткнувся з автомобілем "Шкода".

Додамо, у Польщі в ДТП загинули троє українців. Відзначається, що з невідомих причин водій Opel Astra не впорався із керуванням, з'їхав з дороги і врізався у дерево.

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