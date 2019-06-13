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В Польше в ДТП погибли трое украинцев

Новости » Происшествия    13.06.2019 - 17:55
В Польше в ДТП погибли трое украинцев
Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Еще один находится в больнице в тяжелом состоянии

В Польше в районе города Мендзыжеч произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли трое граждан Украины. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на местный портал raportdrogowy.interia.pl.

Кроме того, еще один украинец находится в больнице в тяжелом состоянии.

ДТП произошло в среду, 12 мая, после 17:00 на местной дороге между Пщевым и Новым Гожицком. Отмечается, что по неизвестной причине водитель Opel Astra потерял управление, съехал с дороги и врезался в дерево.

Указано, что двое украинцев погибли на месте происшествия. Двое выживших в очень тяжелом состоянии были госпитализированы.

"К сожалению, несмотря на усилия врачей, один из них умер во время операции. Погибшие были в возрасте от 31 до 38 лет. Четвертый из участников аварии - 19-летний украинец - находится в больнице в Гожуве, его состояние очень тяжелое", - указывает портал.

Расследование ДТП проводится под надзором районной прокуратуры в Мендзыжече.

Напомним, 9 июня на северо-западе Польши вблизи города Щецин произошло столкновение семи автомобилей, что вызвало пожар, в результате аварии погибли 6 человек, еще 16 получили ранения.

Как писало РБК-Украина ранее, в середине апреля в результате автомобильной аварии в Польше погибли граждане Украины. Так, инцидент произошел близ Кентшина в Варминско-Мазурском воеводстве на северо-востоке Польши. Автомобиль, в котором находились двое украинцев и 2 гражданина Грузии, врезался в придорожное дерево на автодороге Ружанка-Воплавок.

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