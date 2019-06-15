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В Киеве в результате ДТП погибло 4 человека

Новости » Происшествия    15.06.2019 - 11:47
В Киеве в результате ДТП погибло 4 человека
Фото: ДТП в Киеве (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Событие случилось на Демеевской площади около 08:30

В субботу, 15 июня, около 08:30 в Голосеевском районе Киева на Демеевской площади в результате дорожно-транспортного происшествия погибло 4 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресc-службу Нацполиции.

Правоохранителями было установлено, что водитель автомобиля "Шевроле" совершил выезд на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем "Шкода".

"В результате аварии четверо человек, которые находились в "Шевроле", получили травмы несовместимые с жизнью. Водитель другой иномарки получил телесные повреждения и был госпитализирован в больницу", - сообщили в Нацполиции.

В настоящее время на месте происшествий работают правоохранители, которые опрашивают свидетелей и очевидцев, а также устанавливают механизм ДТП. Полицейские решают вопрос об открытии уголовного производства по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) УК Украины.

 

Фото: ДТП на Демеевской площади (facebook.com/KyivOperativ / facebook.com/dtp.kiev.ua)

 

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Польше в ДТП погибли трое украинцев. Отмечается, что по неизвестным причинам водитель Opel Astra не справился с управлением, cъехал с дороги и врезался в дерево.

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