В Харькове автомобиль на пешеходном переходе сбил двух подростков

В четверг, 11 ноября, в Харькове автомобиль Toyota сбил двух подростков, которые шли по пешеходному переходу. Их госпитализировали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.
Инцидент произошел на перекрестке проспекта Науки и улицы Тобольской.
По предварительным данным, в результате аварии травмировались 13-летний парень и девушка.
На месте происшествия работает патрульная полиция. Также на место инцидента выехала следственно-оперативная группа.
На отснятом очевидцами видео видно, как автомобиль, не реагируя на красный сигнал светофора, въехал в толпу пешеходов на "зебре" и протащил подростка по асфальту.
Отметим, что это не первое ДТП в Харькове. 26 октября подросток на Infiniti устроил смертельную аварию.