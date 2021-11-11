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В Харькове автомобиль на пешеходном переходе сбил двух подростков

Автор: Валерия Полищук

В четверг, 11 ноября, в Харькове автомобиль Toyota сбил двух подростков, которые шли по пешеходному переходу. Их госпитализировали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.

Инцидент произошел на перекрестке проспекта Науки и улицы Тобольской.

По предварительным данным, в результате аварии травмировались 13-летний парень и девушка.

На месте происшествия работает патрульная полиция. Также на место инцидента выехала следственно-оперативная группа.

На отснятом очевидцами видео видно, как автомобиль, не реагируя на красный сигнал светофора, въехал в толпу пешеходов на "зебре" и протащил подростка по асфальту.

Отметим, что это не первое ДТП в Харькове. 26 октября подросток на Infiniti устроил смертельную аварию.

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ДТПХарьков