Гнал на "красный". В Харькове подросток на Infiniti устроил смертельное ДТП: что известно

В Харькове 26 октября произошла смертельная авария. В 20:40 на пересечении улиц Гагарина и Одесской автомобиль Infiniti на высокой скорости врезался в Chevrolet. В результате ДТП водитель Chevrolet погиб на месте, трое пассажиров другой машины получили травмы. Виновником аварии оказался 16-летний харьковчанин, который находился за рулем Infiniti. Его уже задержала полиция.

Все подробности резонансного ДТП - в материале РБК-Украина.

Что известно об аварии

Автомобили марок Infiniti Q 50 и Chevrolet Aveo столкнулись в районе Одесской улицы Харькова. Водитель Инфинити попытался проехать перекресток на красный свет светофора и на скорости более 100 км/ч протаранил Шевроле, который в это время двигался в потоке машин по другой улице.

От столкновения машины вылетели за пределы проезжей части и были сильно повреждены.

Фото: на месте аварии (t.me/kharkiv1654)

Как установила полиция, оба водителя не имели признаков алкогольного опьянения.

Жертвы ДТП

На момент аварии в Chevrolet находился только водитель. 58-летний мужчина скончался на месте происшествия.

Водитель Инфинити сильно не пострадал, ему оказали только амбулаторную помощь. Однако серьезные травмы получили трое пассажиров, среди них несовершеннолетняя девушка и два парня по 19 лет. Они были доставлены в реанимационное отделение больницы.

На данный момент у обоих парней диагностирована черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и многочисленные ушибы. 16-летняя девушка находится в стабильном состоянии. У нее обнаружен закрытый перелом левого бедра, ушиб мягких тканей головы и туловища.

Виновник аварии задержан, открыто уголовное дело

27 октября полиция задержала 16-летнего водителя Infiniti, устроившего аварию. Согласно ст. 208 Уголовного кодекса, ему грозит до 8 лет тюрьмы с запретом управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

По факту ДТП продолжаются следственные действия, открыто уголовное производство по ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Кто такой Николай Харьковский

В момент столкновения за рулем серого Инфинити находился несовершеннолетний парень.

Подростка зовут Николай Харьковский. Он родился в 2005 году, студент Харьковского государственного автотранспортного колледжа.

Фото: виновник аварии (t.me/kharkiv1654)

По данным СМИ Харькова, родители парня в разводе. Отец - предприниматель на городском рынке, а мать живет за границей.

Также в местных пабликах появилась информация, что Николай ранее неоднократно ездил по городу с нарушением ПДД и выкладывал видео об этом на своей странице в соцсетях.