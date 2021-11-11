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У Харкові автомобіль на пішохідному переході збив двох підлітків

Автор: Валерія Поліщук

У четвер, 11 листопада, в Харкові автомобіль Toyota збив двох підлітків, які йшли по пішохідному переходу. Їх госпіталізували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Харківської області.

Інцидент стався на перехресті проспекту Науки і вулиці Тобольської.

За попередніми даними, в результаті аварії травмувалися 13-річний хлопець і дівчина.

На місці події працює патрульна поліція. Також на місце інциденту виїхала слідчо-оперативна група.

На відзнятому очевидцями відео видно, як автомобіль, не реагуючи на червоний сигнал світлофора, в'їхав у натовп пішоходів на "зебрі" і протягнув підлітка по асфальту.

Зазначимо, що це не перша ДТП у Харкові. 26 жовтня підліток на Infiniti влаштував смертельну аварію.

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ДТПХарків