У Харкові автомобіль на пішохідному переході збив двох підлітків

У четвер, 11 листопада, в Харкові автомобіль Toyota збив двох підлітків, які йшли по пішохідному переходу. Їх госпіталізували.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Харківської області.
Інцидент стався на перехресті проспекту Науки і вулиці Тобольської.
За попередніми даними, в результаті аварії травмувалися 13-річний хлопець і дівчина.
На місці події працює патрульна поліція. Також на місце інциденту виїхала слідчо-оперативна група.
На відзнятому очевидцями відео видно, як автомобіль, не реагуючи на червоний сигнал світлофора, в'їхав у натовп пішоходів на "зебрі" і протягнув підлітка по асфальту.
Зазначимо, що це не перша ДТП у Харкові. 26 жовтня підліток на Infiniti влаштував смертельну аварію.