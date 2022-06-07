Россия обстреляла спальный район Харькова, есть жертвы

К вечеру вторника, 7 июня, стало известно о новом обстреле Харькова. Мишенью российских оккупантов стал один из спальных районов города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы облсовета Натальи Поповой.

По ее словам, на сейчас уже известно о трех раненых и 1 погибшем.

Как сообщалось, за последние сутки по данным на 7 июня российские военные обстреляли из РСЗО Киевский и Слободской районы Харькова и Харьковский, Чугуевский, Богодуховский, Красноградский, Лозовский и Золочевский районы области.

Напомним, Россия обстреливает Харьков постоянно. Один из последних обстрелов с множеством жертв и пострадавших случился 26 мая. В результате этого обстрела также погиб пятимесячный младенец и 9-летний ребенок. В общей сложности 17 человек получили ранения, а 8 человек погибли. Тогда под артиллерийским огнем оказались Шевченковский и Киевский районы, район Павлового Поля.

Отметим, оккупанты не оставляют попыток вернуться в Харьков: регулярные обстрелы этому доказательство. Впрочем, у врага недостаточно сил для полномасштабного наступления и захвата города.

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