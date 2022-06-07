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Европарламент будет рекомендовать лидерам ЕС предоставить Украине статус кандидата

Новина українською →
Страсбург, Вторник 07 июня 2022 23:42
Европарламент будет рекомендовать лидерам ЕС предоставить Украине статус кандидата Фото: председатель Комитета по иностранным делам Европарламента Дэвид Макалистер (flickr.com/cor-photos)
Автор: Артур Родивилов

Европарламент будет рекомендовать главам государств и правительств ЕС предоставить Украине статус кандидата на вступление. Также ЕП предложит закупить оружие Киеву для отражения российской агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

Во время пленарного заседания Европарламента в Страсбурге председатель Комитета по иностранным делам Дэвид Макалистер выступил с докладом и изложил 8 пунктов рекомендаций для участников саммита ЕС, который пройдет 23-24 июня.

"Мы рекомендуем предоставить Украине оружие и все оборудование, в соответствии с потребностями, высказанными украинской властью, и предоставить стране статус страны-кандидата как четкий политический сигнал солидарности с мужественным народом Украины", - заявил он.

Кроме того, Макалистер рекомендует наладить механизм санкций против РФ.

Предложения для Украины

  • быстрая имплементация Стратегического компаса ЕС, в частности, в части развития оперативных возможностей сил быстрого развертывания ЕС;
  • пересмотр и направление миссий и операций ЕС в рамках Общей политики по безопасности и обороне, их адаптация к новым геополитическим реалиям, в частности для предоставления надлежащей поддержки правительствам Украины и Молдовы;
  • быстрое завершение работы над третьей Совместной декларацией ЕС-НАТО, согласование положений Стратегического компаса ЕС и новой Стратегической концепции НАТО для обеспечения их взаимного дополнения;
  • пересмотр Европейской политики соседства с целью глубокой оценки влияния российской агрессивной войны против Украины на сотрудничество в рамках Восточного партнерства и усиление политики расширения ЕС;
  • активное присоединение Европарламента к надлежащей имплементации Общей внешней политики и политики безопасности (СFSP) и Общей политики по безопасности и обороне (CSDP), включая имплементацию Стратегического компаса ЕС и Европейского фонда мира;
  • обеспечение Общей политики по безопасности и обороне ЕС надлежащими финансовыми ресурсами с целью повышения ее эффективности и надежности.

Макалистер отметил, что сегодня весь мир проходит через период нового геополитического самоопределения. Проблемы, возникшие в результате агрессивной войны россии против Украины, далеко выходят за пределы трагической ситуации, которая разворачивается в регионе, поскольку перед вызовом предстала вся Европа, добавил он.

Совместный доклад Комитета иностранных дел и подкомитета по безопасности и обороне Европейского парламента будет вынесен на голосование во время пленарного заседания ЕП в Страсбурге завтра, 8 июня, во второй половине дня.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал предоставить статус кандидата на вступление в ЕС на саммите европейских лидеров в июне.

При этом Киев рассчитывает на ускоренный процесс вступления, однако ряд европейских стран выступает против особых условий для Украины.

Ранее стало известно, что Греция и Кипр выступают против ускоренного вступления Украины в ЕС, считая несправедливым предоставление статуса кандидата раньше, чем странам Западных Балкан, которые ждут его длительное время.

Кроме того, "несправедливым" предоставление статуса для Украины называли и в Нидерландах.

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