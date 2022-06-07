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Бушуют пожары, повреждена ЛЭП: россияне снова бьют по Сумской области

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Сумская область, Вторник 07 июня 2022 08:37
Бушуют пожары, повреждена ЛЭП: россияне снова бьют по Сумской области Фото: россияне снова бьют по Сумской области (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска сегодня обстреляли один из крупнейших городов Шосткинского района Середину-Буда. В результате чего вспыхнули пожары и была повреждена ЛЭП.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Telegram.

По его словам, обстрел начался около 5 утра, было семь выстрелов из миномета и за ним открыли и артиллерийский огонь.

"По меньшей мере 6 домов, хозяйственная постройка и гараж - повреждены, бушуют пожары. Повреждена также и линия электропередач. В общем, информация о разрушениях уточняется", - написал Живицкий.

Предварительно, погибших и раненых среди местного населения нет.

Фото: российские войска 7 июня обстреляли Сумскую область (t.me/Zhyvytskyy)

Напомним, вчера, 6 июня российские войска утром накрыли массированным минометным огнем пограничные населенные пункты Сумской области и также обстреляли свой поселок.

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