Город-герой под ракетным террором. Как сегодня выглядит Харьков

23 августа отмечается День Харькова. С первых дней войны город-герой Украины находится под обстрелами, но стойко держит оборону и продолжает жить.

РБК-Украина рассказывает, что произошло в Харькове после вторжения РФ и как город выглядит сейчас.

День Харькова

В этом году Харькову исполнилось 368 лет. Главный городской праздник совпадает с Днём государственного флага и Днем освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

Сейчас Харьков снова вынужден бороться с оккупантами, но уже с российскими.

Из-за войны сегодня харьковчане не смогут отпраздновать День города как раньше. Некоторые мероприятия пройдут онлайн, а с 19:00 23 августа начнется затяжной комендантский час.

Фото: 23 августа 2021 года в Харькове (Getty Images)

Город-герой

С первого дня российского вторжения Харьков атакуют ракетами, уничтожают его инфраструктуру и культурные памятки. Войска РФ планировали быстро захватить город, но все их попытки провалились.

6 марта 2022 президент Владимир Зеленский присвоил Харькову звание "Город-герой Украины" за подвиг и массовый героизм граждан при защите от российской агрессии.

Бои за Харьков

В 5 утра 24 февраля харьковчане проснулись от звуков взрывов. В этот же день оккупанты прорвали государственную границу Украины и атаковали Харьков, но войти в город им не удалось.

В течение нескольких суток ВСУ предотвратили попытки прорыва обороны и уничтожили группы диверсантов, которые проникли в городские районы.

Фото: выпускники на руинах 134 школы, где в первые дни войны прятались оккупанты (Getty Images)

Украинские защитники перешли в контрнаступление под Харьковом в середине марта и смогли оттеснить врага.

В начале мая Вооруженные силы вернули под контроль Украины ряд населенных пунктов в Харьковской области. Это усложнило атаки врага, а город укрепил оборонные рубежи.

Не имея успехов в наземной операции, оккупанты начали ракетный террор.

Фото: последствия ракетного террора в городе (Getty Images)

В начале боев на Харьков сбрасывали авиабомбы, обстреливали из "Искандеров", били ракетами "Калибр", РСЗО и ствольной артиллерией. Все шесть месяцев войны войска агрессора продолжают ежедневные атаки.

Многочисленные разрушения есть во всех районах Харькова. Наиболее пострадала Северная Салтовка, где до войны проживало около 300 тысяч человек. Сейчас там более 70% многоэтажек не пригодны для жизни.

Фото: российские ракеты атакуют спальные районы города (Getty Images)

Враг цинично уничтожает знаковые места Харькова

В центре Харькова расположена самая большая площадь Украины - Площадь Свободы. Она дважды подверглась авиаударам 1 марта. Были повреждены многие здания рядом.

Так, от Харьковской ОГА после атаки остались только стены. Погибло 29 человек, 20 получили ранения.

Успенский собор, древнейший православный храм в городе, который служил укрытием для десятков людей, также пострадал от удара 4 марта.

Дворец труда - здание 1916 года, которое занимает целый квартал в центре города, попало под обстрел в начале марта.

Фото: Дворец труда (Getty Images)

Ракеты попали в крышу Национального академического театра оперы и балета (ХНАТОБ) - одного из символов Харькова.

Поврежден дом "Слово" - здание со столетней историей, в котором жили украинские литераторы-жертвы советских репрессий (Владимир Сосюра, Николай Кулиш, Павел Тычина, Иван Багряный и др.).

Снаряды неоднократно били по территории парка им. Горького - популярного места отдыха всех жителей Харькова, где установлено самое большое колесо обозрения в Украине.

Фото: парк Горького (Getty Images)

Оккупанты полностью уничтожили Фельдман-экопарк рядом с городом. Часть животных погибла, остальных эвакуировали в зоопарки по стране.

Харьков называют студенческой столицей - здесь расположено более 30 университетов. Ракеты повредили здания многих учебных заведений. Сильно пострадал от обстрелов ХНУ им. Каразина, старше которого в Украине только Львовский национальный университет.

Фото: факультет экономики ХНУ им. Каразина (Getty Images)

Крупнейший вещевой рынок Украины "Барабашово", который входит в 20-ку самых больших рынков мира, обстреливали дважды. После попадания ракет возник масштабный пожар, его тушили несколько дней.

Фото: пожар на "Барабашово" (Getty Images)

Как город живет в условиях войны

После вторжения РФ метро стало "домом" для большинства харьковчан. Станции переоборудовали в убежища, куда люди были вынуждены переселиться из-за непрекращающихся обстрелов.

Фото: метро Харькова превратилось в бомбоубежище (Getty Images)

В городе прекратили работу трамваев на многих маршрутах. Депо и трамвайные парки постоянно обстреливают.

Общественный транспорт Харькова сейчас функционирует, проезд в нем остается бесплатным. Метро возобновило работу, но продолжает служить укрытием на случай воздушной тревоги.

Харьков готовится к учебному году, но школы будут работать только в дистанционном режиме. Такой же формат обучения выбрали в университетах.

Фото: многие магазины пострадали за время войны (Getty Images)

Несмотря на постоянную угрозу ракетных атак, в городе работают кафе, рестораны, торговые центры.

Так, после ликвидации последствий обстрелов снова открылся ТРЦ Nikolsky. Теперь в нем организовали курсы по безопасности для населения.