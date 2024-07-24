У Харківському районі через ворожий обстріл загорілася цивільна будівля

Російські окупанти завдали удару по Малоданилівській громад Харківської області. Через ворожий обстріл постраждала цивільна будівля, де сталася пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на керівника Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Синєгубова у Telegram .

"Близько 05:00 год окупанти вдарили по Малоданилівській громаді. Є загорання цивільної будівлі", - розповів чиновник.

Він додав, що дані щодо потерпілих уточнюється.

Разом з тим керівник Малоданилівської громади Олександр Гололобов поінформував, що під обстріл потрапило селище Лісне. Та підтвердив, що є постраждалі через ворожу атаку.

"П'ятий день поспіль обстрілюють селище Лісне. Нажаль, є постраждалі", - написав він у своєму Telegram.

Пізніше керівник ОВА уточнив, що один цивільний чоловік зазнав поранень, госпіталізації він не потребував.

Нагадаємо, Малоданилівська селищна об'єднана територіальна громада розташована у Харківському районі Харківської області.

Нічний обстріл 24 липня

Нагадаємо, цієї ночі російські окупанти вчергове завдали повітряної атаки по території України. Ворог, зокрема, застосував для цього дрони-камікадзе типу "Шахед". У Київській області тривала робота ППО по безпілотниках противника.

Крім того, близько першої години ночі повідомлялося про вибух у передмісті Харкова.

А вже вранці стало відомо про ракетну атаку - у Повітряних силах попередили про загрозу балістики зі сходу. Після цього у Харкові пролунали вибухи, і стало відомо про пожежу у місті.