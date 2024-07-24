ua en ru
Ср, 24 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Харківському районі через ворожий обстріл загорілася цивільна будівля

Середа 24 липня 2024 06:00
UA EN RU
У Харківському районі через ворожий обстріл загорілася цивільна будівля Фото: через російську атаку у Харківському районі сталася пожежа у будівлі (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Російські окупанти завдали удару по Малоданилівській громад Харківської області. Через ворожий обстріл постраждала цивільна будівля, де сталася пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на керівника Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Синєгубова у Telegram.

"Близько 05:00 год окупанти вдарили по Малоданилівській громаді. Є загорання цивільної будівлі", - розповів чиновник.

Він додав, що дані щодо потерпілих уточнюється.

Разом з тим керівник Малоданилівської громади Олександр Гололобов поінформував, що під обстріл потрапило селище Лісне. Та підтвердив, що є постраждалі через ворожу атаку.

"П'ятий день поспіль обстрілюють селище Лісне. Нажаль, є постраждалі", - написав він у своєму Telegram.

Пізніше керівник ОВА уточнив, що один цивільний чоловік зазнав поранень, госпіталізації він не потребував.

Нагадаємо, Малоданилівська селищна об'єднана територіальна громада розташована у Харківському районі Харківської області.

Нічний обстріл 24 липня

Нагадаємо, цієї ночі російські окупанти вчергове завдали повітряної атаки по території України. Ворог, зокрема, застосував для цього дрони-камікадзе типу "Шахед". У Київській області тривала робота ППО по безпілотниках противника.

Крім того, близько першої години ночі повідомлялося про вибух у передмісті Харкова.

А вже вранці стало відомо про ракетну атаку - у Повітряних силах попередили про загрозу балістики зі сходу. Після цього у Харкові пролунали вибухи, і стало відомо про пожежу у місті.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків Пожежа
NEWS
Наступ РФ піде на спад. Експерт вказав на важливу деталь щодо боїв за Нью-Йорк
Наступ РФ піде на спад. Експерт вказав на важливу деталь щодо боїв за Нью-Йорк
DAILY
Вимушений крок. Чому Байден знявся з виборів та хто з пари Гарріс-Трамп кращий для України
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Вимушений крок. Чому Байден знявся з виборів та хто з пари Гарріс-Трамп кращий для України