В Харьковском районе из-за вражеских обстрелов загорелось гражданское здание

Российские оккупанты нанесли удар по Малоданиловской общине Харьковской области. Из-за вражеских обстрелов пострадало гражданское здание, где произошел пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на руководителя Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олега Синегубова в Telegram .

"Около 05:00 оккупанты ударили по Малоданиловской общине. Есть возгорание гражданского здания", - рассказал чиновник.

Он добавил, что данные о пострадавших уточняются.

Вместе с тем руководитель Малоданиловской общины Александр Гололобов проинформировал, что под обстрел попал поселок Лесное. И подтвердил, что есть пострадавшие из-за вражеской атаки.

"Пятый день подряд обстреливают поселок Лесное. К сожалению, есть пострадавшие", - написал он в своем Telegram.

Позже руководитель ОВА уточнил, что один гражданский мужчина получил ранения, в госпитализации он не нуждался.

Напомним, Малоданиловская поселковая объединенная территориальная община расположена в Харьковском районе Харьковской области.

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