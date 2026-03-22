На Харківському напрямку росіяни перегруповуються і продовжують штурми, - Трегубов

За його словами, станом на сьогоднішній ранок ситуація на Харківському напрямку фронту залишається напруженою.

"Станом на зараз спостерігаються активні спроби росіян до перегрупування, до підготовки наступів на низці наших відтінків, як то Великобурлуцький, Куп'янський, неофіційний Боровський та низка інших", - сказав Трегубов.

Попри нещодавні втрати, російські війська не припиняють активність і намагаються відновити наступальні дії.

Речник зазначив, що йдеться про нові спроби просування після невдалих атак останніх днів.