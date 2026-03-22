На Харьковском направлении россияне перегруппировываются и продолжают штурмы, - Трегубов

Российские войска на Харьковском направлении перегруппировываются и продолжают попытки наступления.
Как сообщает РБК-Украина, об этом спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов рассказал в эфире телемарафона.
По его словам, по состоянию на сегодняшнее утро ситуация на Харьковском направлении фронта остается напряженной.
"По состоянию на сейчас наблюдаются активные попытки россиян к перегруппировке, к подготовке наступлений на ряде наших оттенков, как Великобурлукский, Купянский, неофициальный Боровский и ряд других", - сказал Трегубов.
Несмотря на недавние потери, российские войска не прекращают активность и пытаются возобновить наступательные действия.
Спикер отметил, что речь идет о новых попытках продвижения после неудачных атак последних дней.
Напомним, аналитики ISW отмечают, что российские войска, вероятно, начали весенне-летнее наступление против украинского "пояса крепостей" в Донецкой области. Основное давление сосредоточено на Лиманском направлении, которое открывает путь к Славянску и Краматорску.
Вчера, 21 марта, командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий сообщил, что оккупанты одновременно атаковали на семи направлениях на Лиманском направлении.
В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что весенняя наступательная кампания россиян уже провалилась.
По его словам, российские войска сейчас не могут продвигаться техникой, а лишь осуществляют попытки инфильтрации небольшими группами. При этом стремления завершить войну у России нет.