На Харківському напрямку росіяни перегруповуються і продовжують штурми, - Трегубов
Російські війська на Харківському напрямку перегруповуються і продовжують спроби наступу.
Як повідомляє РБК-Україна, про це речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов розповів в ефірі телемарафону.
За його словами, станом на сьогоднішній ранок ситуація на Харківському напрямку фронту залишається напруженою.
"Станом на зараз спостерігаються активні спроби росіян до перегрупування, до підготовки наступів на низці наших відтінків, як то Великобурлуцький, Куп'янський, неофіційний Боровський та низка інших", - сказав Трегубов.
Попри нещодавні втрати, російські війська не припиняють активність і намагаються відновити наступальні дії.
Речник зазначив, що йдеться про нові спроби просування після невдалих атак останніх днів.
Весняно-літній наступ РФ
Нагадаємо, аналітики ISW зазначають, що російські війська, ймовірно, розпочали весняно-літній наступ проти українського "поясу фортець" на Донеччині. Основний тиск зосереджено на Лиманському напрямку, який відкриває шлях до Слов'янська і Краматорська.
Вчора, 21 березня, командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький повідомив, що окупанти одночасно атакували на семи напрямках на Лиманському напрямку.
Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що весняна наступальна кампанія росіян вже провалилася.
За його словами, російські війська зараз не можуть просуватися технікою, а лише здійснюють спроби інфільтрації невеликими групами. При цьому прагнення завершити війну у Росії немає.