На Харьковском направлении россияне перегруппировываются и продолжают штурмы, - Трегубов

10:15 22.03.2026 Вс
Несмотря на потери, окуанты не уменьшают активность
aimg Татьяна Степанова
Фото: россияне перегруппировываются и продолжают штурмы на Харьковском направлении (Getty Images)

Российские войска на Харьковском направлении перегруппировываются и продолжают попытки наступления.

Как сообщает РБК-Украина, об этом спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов рассказал в эфире телемарафона.

Читайте также: Россияне начали наступление на украинский "пояс крепостей" в Донецкой области, - ISW

По его словам, по состоянию на сегодняшнее утро ситуация на Харьковском направлении фронта остается напряженной.

"По состоянию на сейчас наблюдаются активные попытки россиян к перегруппировке, к подготовке наступлений на ряде наших оттенков, как Великобурлукский, Купянский, неофициальный Боровский и ряд других", - сказал Трегубов.

Несмотря на недавние потери, российские войска не прекращают активность и пытаются возобновить наступательные действия.

Спикер отметил, что речь идет о новых попытках продвижения после неудачных атак последних дней.

Весенне-летнее наступление РФ

Напомним, аналитики ISW отмечают, что российские войска, вероятно, начали весенне-летнее наступление против украинского "пояса крепостей" в Донецкой области. Основное давление сосредоточено на Лиманском направлении, которое открывает путь к Славянску и Краматорску.

Вчера, 21 марта, командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий сообщил, что оккупанты одновременно атаковали на семи направлениях на Лиманском направлении.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что весенняя наступательная кампания россиян уже провалилась.

По его словам, российские войска сейчас не могут продвигаться техникой, а лишь осуществляют попытки инфильтрации небольшими группами. При этом стремления завершить войну у России нет.

Больше по теме:
США стерли Иран с лица земли, - Трамп
Аналитика
Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО