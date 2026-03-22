На Харьковском направлении россияне перегруппировываются и продолжают штурмы, - Трегубов

Российские войска на Харьковском направлении перегруппировываются и продолжают попытки наступления.

Как сообщает РБК-Украина , об этом спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов рассказал в эфире телемарафона.

По его словам, по состоянию на сегодняшнее утро ситуация на Харьковском направлении фронта остается напряженной.

"По состоянию на сейчас наблюдаются активные попытки россиян к перегруппировке, к подготовке наступлений на ряде наших оттенков, как Великобурлукский, Купянский, неофициальный Боровский и ряд других", - сказал Трегубов.

Несмотря на недавние потери, российские войска не прекращают активность и пытаются возобновить наступательные действия.

Спикер отметил, что речь идет о новых попытках продвижения после неудачных атак последних дней.