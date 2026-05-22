Харківський університет частково переходить в офлайн: що зміниться з 1 вересня

Головне: Частковий офлайн з вересня: З 1 вересня 2026 року ХНУ імені Каразіна планує частково повернути очне навчання для студентів усіх факультетів.

За її словами, університет поступово повертає елементи очного навчання, але лише за умови безпеки для студентів та викладачів.

"Будь-яке рішення щодо офлайну може ухвалюватися лише тоді, коли ми впевнені у безпеці студентів, викладачів і працівників університету", - наголосила Кагановська.

Хто вже навчається офлайн

Ректорка розповіла, що частина студентів уже зараз проходить практичне навчання в аудиторіях.

Зокрема, офлайн працюють:

студенти природничих факультетів;

медики;

фізики;

хіміки.

Вони виконують лабораторні та практичні роботи безпосередньо в університеті.

За словами Кагановської, перед ухваленням рішення щодо повернення офлайну виш провів опитування серед студентів. Близько 80% тих, хто перебуває у Харкові та області, підтримали очне навчання за умови належної безпеки.

Що зміниться з 1 вересня

Із початку нового навчального року університет планує частковий перехід до очного формату для всіх факультетів. Водночас змішана система навчання залишиться, адже частина студентів перебуває за межами Харкова або України.

Окрему увагу університет приділяє безпеці через близькість міста до фронту.

"Зважаючи на те, що Харків розташований за 20-25 кілометрів від лінії фронту, ми тримаємо курс на створення безпечних просторів та обладнання "підземного університету", - пояснила ректорка.

Університет створює "підземний кампус"

У ХНУ імені Каразіна вже реконструювали освітньо-науковий простір "Ландау", де облаштували сучасне протирадіаційне укриття. Його площа перевищує 2800 квадратних метрів.

За словами Кагановської, "Ландау" поєднує:

музей науки;

освітній простір;

науковий хаб;

безпечні підземні аудиторії.

Проєкт реалізували за підтримки Міністерства освіти і науки, Харківської ОВА та самого університету. Ректорка назвала цей простір прикладом інвестиції у майбутнє освіти навіть в умовах війни.