Харьковский университет частично переходит в офлайн: что изменится с 1 сентября

Главное: Частичный офлайн с сентября: С 1 сентября 2026 года ХНУ имени Каразина планирует частично вернуть очное обучение для студентов всех факультетов.

С 1 сентября 2026 года ХНУ имени Каразина планирует частично вернуть очное обучение для студентов всех факультетов. Кто уже учится в аудиториях: Сейчас офлайн-практику и лабораторные работы в университете уже посещают будущие медики, физики, химики и студенты других естественных факультетов.

Сейчас офлайн-практику и лабораторные работы в университете уже посещают будущие медики, физики, химики и студенты других естественных факультетов. Смешанная система останется: Полный возврат к традиционному оффлайну невозможен, поскольку значительная часть студентов находится за пределами Харьковской области или за рубежом.

Полный возврат к традиционному оффлайну невозможен, поскольку значительная часть студентов находится за пределами Харьковской области или за рубежом. "Подземный университет": Из-за близости к фронту вуз развивает безопасные подземные пространства.

По ее словам, университет постепенно возвращает элементы очного обучения, но только при условии безопасности для студентов и преподавателей.

"Любое решение по офлайну может приниматься только тогда, когда мы уверены в безопасности студентов, преподавателей и сотрудников университета", - отметила Кагановская.

Кто уже учится офлайн

Ректор рассказала, что часть студентов уже сейчас проходит практическое обучение в аудиториях.

В частности, офлайн работают:

студенты естественных факультетов;

медики;

физики;

химики.

Они выполняют лабораторные и практические работы непосредственно в университете.

По словам Кагановской, перед принятием решения о возвращении оффлайна вуз провел опрос среди студентов. Около 80% тех, кто находится в Харькове и области, поддержали очное обучение при условии надлежащей безопасности.

Что изменится с 1 сентября

С начала нового учебного года университет планирует частичный переход к очному формату для всех факультетов. В то же время смешанная система обучения останется, ведь часть студентов находится за пределами Харькова или Украины.

Отдельное внимание университет уделяет безопасности из-за близости города к фронту.

"Учитывая то, что Харьков расположен в 20-25 километрах от линии фронта, мы держим курс на создание безопасных пространств и оборудование "подземного университета", - пояснила ректор.

Университет создает "подземный кампус"

В ХНУ имени Каразина уже реконструировали образовательно-научное пространство "Ландау", где обустроили современное противорадиационное укрытие. Его площадь превышает 2800 квадратных метров.

По словам Кагановской, "Ландау" объединяет:

музей науки;

образовательное пространство;

научный хаб;

безопасные подземные аудитории.

Проект реализовали при поддержке Министерства образования и науки, Харьковской ОВА и самого университета. Ректор назвала это пространство примером инвестиции в будущее образования даже в условиях войны.