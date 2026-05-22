RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения Экология

Харьковский университет частично переходит в офлайн: что изменится с 1 сентября

09:31 22.05.2026 Пт
3 мин
Сейчас ВУЗ работает над созданием безопасного пространства
aimg Татьяна Веремеева aimg Катерина Гончарова
Фото: Харьковский национальный университет имени Каразина (pexels.com)

Харьковский национальный университет имени Каразина с 1 сентября 2026 года планирует частично вернуть очное обучение. Речь идет о студентах всех факультетов, которые находятся в Харькове и области и готовы посещать занятия офлайн.

Об этом в интервью РБК-Украина заявила ректор ХНУ имени Каразина Татьяна Кагановская.

Читайте также: Вступительная кампания 2026: какие документы нужны для подачи заявления в вуз

Главное:

  • Частичный офлайн с сентября: С 1 сентября 2026 года ХНУ имени Каразина планирует частично вернуть очное обучение для студентов всех факультетов.
  • Кто уже учится в аудиториях: Сейчас офлайн-практику и лабораторные работы в университете уже посещают будущие медики, физики, химики и студенты других естественных факультетов.
  • Смешанная система останется: Полный возврат к традиционному оффлайну невозможен, поскольку значительная часть студентов находится за пределами Харьковской области или за рубежом.
  • "Подземный университет": Из-за близости к фронту вуз развивает безопасные подземные пространства.

По ее словам, университет постепенно возвращает элементы очного обучения, но только при условии безопасности для студентов и преподавателей.

"Любое решение по офлайну может приниматься только тогда, когда мы уверены в безопасности студентов, преподавателей и сотрудников университета", - отметила Кагановская.

Кто уже учится офлайн

Ректор рассказала, что часть студентов уже сейчас проходит практическое обучение в аудиториях.

В частности, офлайн работают:

  • студенты естественных факультетов;
  • медики;
  • физики;
  • химики.

Они выполняют лабораторные и практические работы непосредственно в университете.

По словам Кагановской, перед принятием решения о возвращении оффлайна вуз провел опрос среди студентов. Около 80% тех, кто находится в Харькове и области, поддержали очное обучение при условии надлежащей безопасности.

Что изменится с 1 сентября

С начала нового учебного года университет планирует частичный переход к очному формату для всех факультетов. В то же время смешанная система обучения останется, ведь часть студентов находится за пределами Харькова или Украины.

Отдельное внимание университет уделяет безопасности из-за близости города к фронту.

"Учитывая то, что Харьков расположен в 20-25 километрах от линии фронта, мы держим курс на создание безопасных пространств и оборудование "подземного университета", - пояснила ректор.

Университет создает "подземный кампус"

В ХНУ имени Каразина уже реконструировали образовательно-научное пространство "Ландау", где обустроили современное противорадиационное укрытие. Его площадь превышает 2800 квадратных метров.

По словам Кагановской, "Ландау" объединяет:

  • музей науки;
  • образовательное пространство;
  • научный хаб;
  • безопасные подземные аудитории.

Проект реализовали при поддержке Министерства образования и науки, Харьковской ОВА и самого университета. Ректор назвала это пространство примером инвестиции в будущее образования даже в условиях войны.

Отметим, абитуриенты, которые будут поступать в прифронтовые университеты, смогут получить дополнительное преимущество благодаря региональному коэффициенту 1,07 к конкурсному баллу.

Также мы писали, как украинские университеты, в частности Львовская политехника, адаптируются к вызовам войны, конкуренции с зарубежными вузами и демографическому кризису. Ректор Наталья Шаховская в интервью РБК-Украина рассказала о выезде студентов за границу, популярных и дефицитных специальностях, ценах на обучение, новых программах по искусственному интеллекту и БпЛА, военной подготовке студентов, а также об изменениях в образовании из-за войны и проблемах с набором абитуриентов.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ХарьковДистанционное обучениеОбразование в УкраинеВузы