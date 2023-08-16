У Харківській області зранку збили три "Шахеди"

Українські захисники зранку 16 серпня збили три ворожі дрони-камікадзе. Це сталося у Харківській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряне командування "Схід" у Facebook.

"Три БПЛА типу Shahed-136 знищено вранці 16.08.2023 винищувачем та підрозділами Повітряне командування "Схід" в Харківській області", - йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що сьогодні зранку у Харкові пролунали вибухи. Місцева влада уточнила, що окупанти атакують місто, тому жителів закликали перебувати в укриттях.

Своєю чергою Повітряні сили ЗСУ попереджали, що у напрямку Харкова рухаються ворожі дрони.

Нічна атака дронів

Цієї ночі російська армія вчергове атакувала Україну дронами-камікадзе. Сили ППО збили 13 ворожих дронів у Одеській та Миколаївській областях.

Окупанти вночі двічі атакували Одеську область. Росіяни вдарили по порту на Дунаї. Внаслідок атаки пошкоджено та зруйновано елеватор, складські приміщення, зерносховища, адміністративні приміщення та сільськогосподарська техніка.

На щастя, обійшлося без постраждалих, а пожежі оперативно загасили.

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