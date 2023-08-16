В Харьковской области утром сбили три "Шахеда"

Украинские защитники утром 16 августа сбили три вражеских дрона-камикадзе. Это произошло в Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование "Восток" в Facebook.

"Три БПЛА типа Shahed-136 уничтожены утром 16.08.2023 истребителем и подразделениями Воздушное командование "Восток" в Харьковской области", - говорится в сообщении.

Следует отметить, что сегодня утром в Харькове прогремели взрывы. Местные власти уточнили, что оккупанты атакуют город, поэтому жителей призывали находиться в укрытиях.

В свою очередь Воздушные силы ВСУ предупреждали, что в направлении Харькова двигаются вражеские дроны.

Ночная атака дронов

Этой ночью российская армия в очередной раз атаковала Украину дронами-камикадзе. Силы ПВО сбили 13 вражеских дронов в Одесской и Николаевской областях.

Оккупанты ночью дважды атаковали Одесскую область. Россияне ударили по порту на Дунае. В результате атаки повреждены и разрушены элеватор, складские помещения, зернохранилища, административные помещения и сельскохозяйственная техника.

К счастью, обошлось без пострадавших, а пожары оперативно потушили.

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