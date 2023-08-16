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У Харкові пролунали вибухи. Місто атакують дронами

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Харків , Середа 16 серпня 2023 09:06
У Харкові пролунали вибухи. Місто атакують дронами Фото: у Харкові пролунали вибухи ( facebook.com/Сергій Крук)
Автор: Тетяна Степанова

У Харкові зранку 16 серпня пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Наразі в області оголошена повітряна тривога.

"До уваги жителів Харкова: перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги", - написав глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Варто зазначити, що раніше в Повітряних силах попереджали про рух групи ворожих дронів у напрямку Харкова.

Оновлено 9:18

Як повідомив Синєгубов, у Харківському районі зафіксували дрони-камікадзе Shahed.

Обстріли Харкова та області

Після деокупації майже всієї Харківської області росіяни регулярно обстрілюють населені пункти регіону.

Так, 14 серпня окупанти вкотре атакували населені пункти Харківської області. Внаслідок обстрілів загинув чоловік, ще четверо людей отримали поранення.

Окрім того, тієї ж ночі російські війська атакували Ізюм у Харківській області. Внаслідок обстрілу постраждала жінка.

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