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У Харківській області ворог зруйнував деякі позиції ЗСУ, - ОСУВ "Хортиця"

Ілюстративне фото: у Харківській області ворог зруйнував деякі позиції ЗСУ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом минулої доби, 2 січня, окупанти проводили штурмові дії на Харківському та Куп'янському напрямках. Деякі позиції Збройних сил України (ЗСУ) були зруйновані.

Про це повідомляє РБК-Україна посиланням на Telegram-канал оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця".

Росіяни штурмували у Вовчанську на Харківському напрямку, а також в районі Загризового, Дворічної та Кругляківки - на Куп’янському напрямку. 

"Внаслідок вогневого впливу деякі позиції наших військ були зруйновані. Вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення", - пише ОСУВ "Хортиця". 

Ситуація у Харківській області 

Вчора, 2 січня, голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов заявив, що міста Ізюм та Балаклія готують до кругової оборони. У тому ж числі продовжується будівництво фортифікаційних споруд.

Офіцер відділення комунікацій 116-ї окремої механізованої бригади Андрій Рубцов, своєю чергою, повідомляв, що українські військові фіксують спроби росіян переправиться через річку Оскіл у Харківській області. 

За словами українських бійців, ворог щодня намагається висадитись на острови у дельті Дніпра й закріпитись на правобережній частині регіону. 

Також спроби росіян розширити зону впливу у Харківській області підтвердив речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко. 

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