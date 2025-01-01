Росіяни намагаються переправитись через річку Оскіл у Харківській області, - ЗСУ

Сили оборони фіксують спроби російських окупантів переправитись через річку Оскіл у Харківській області на надувних човнах. Але усі спроби невдалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіцера відділення комунікацій 116-ї окремої механізованої бригади Андрія Рубцова в ефірі телемарафону.

"Ми спостерігаємо спроби ворога переправлятися через річку Оскіл. Для цього він застосовує надувні човни, але з огляду на те, що наші пілоти БПЛА активно працюють - ці їх спроби залишаються невдалими...", - заявив Рубцов.

Він додав, що аеророзвідка визначає ці спроби ворога, а пілоти дронів й бомбери знищують човни та особовий склад росіян.

Ситуація на фронті

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ), протягом минулої доби, 31 грудня, зафіксовано 191 бойове зіткнення. На Харківському напрямку ворог один раз атакував в районі населеного пункту Вовчанськ.

Як розповідали українські бійці, росіяни намагаються закріпитись на правобережній частині Херсонської області, тому щодня намагаються висадитись на острови у дельті Дніпра.

Речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко, своєю чергою, заявляв, що ворог намагається розширити зону впливу у Харківській області. Зокрема відмічаються спроби заходу ворожих диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ), але їх активність стала меншою останнім часом.