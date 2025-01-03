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В Харьковской области враг разрушил некоторые позиции ВСУ, - ОСУВ "Хортица"

Иллюстративное фото: в Харьковской области враг разрушил некоторые позиции ВСУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки, 2 января, оккупанты проводили штурмовые действия на Харьковском и Купянском направлениях. Некоторые позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) были разрушены.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылкой на Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Хортица".

Россияне штурмовали в Волчанске на Харьковском направлении, а также в районе Загрызово, Двуречной и Кругляковки - на Купянском направлении.

"В результате огневого воздействия некоторые позиции наших войск были разрушены. Принимаются меры для недопущения ухудшения тактического положения", - пишет ОСГВ "Хортица".

Ситуация в Харьковской области

Вчера, 2 января, глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов заявил, что города Изюм и Балаклея готовят к круговой обороне. В том же числе продолжается строительство фортификационных сооружений.

Офицер отделения коммуникаций 116-й отдельной механизированной бригады Андрей Рубцов, в свою очередь, сообщал, что украинские военные фиксируют попытки россиян переправится через реку Оскол в Харьковской области.

По словам украинских бойцов, враг ежедневно пытается высадиться на острова в дельте Днепра и закрепиться на правобережной части региона.

Также попытки россиян расширить зону влияния в Харьковской области подтвердил представитель Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко.

 

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