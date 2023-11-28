В Харківській області водій збив на смерть двох військових. Винуватця ДТП арештували
У Харківській області водій автомобіля Subaru Forester збив двох військовослужбовців ЗСУ, які лагодили машину на узбіччі. Винуватець смертельної ДТП, яка сталася тиждень тому, втік з місця події, проте був затриманий та поміщений під варту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Харківської обласної прокуратури.
У скоєнні аварії, що сталася увечері 22 листопада, підозрюється 29-річний чоловік.
Як розповіли в прокуратурі, фігуранту було повідомлено про підозру за фактом порушення ПБДР, що спричинило смерть потерпілих (ч. 3 ст. 286 КК України) та за фактом залишення в небезпеці (ч. 3 ст. 135 КК України).
Деталі смертельної ДТП
Як було встановлено слідством, водій Subaru Forester їхав із боку міста Дергачі у напрямку Золочева.
"У цей час на узбіччі дороги був припаркований зламаний автомобіль українських військових, які намагались його відремонтувати. У цьому їм допомогали небайдужі водії", - йдеться у повідомленні.
У прокуратурі зазначили, що підозрюваний не врахував дорожню обстановку, проявив необачність при виникненні перешкоди для руху у вигляді пішоходів на узбіччі, яких "він об'єктивно спроможний був виявити, своєчасно не вжив заходів для зменшення швидкості та збив двох чоловіків".
Внаслідок отриманих травм один із постраждалих - військовий ЗСУ - загинув на місці, а інший військовослужбовець помер у лікарні через 3 дні.
"Злякавшись, водій не допоміг потерпілим, залишив авто та втік з місця злочину. Чоловік переховувався вдома у своїх знайомих у Харківській області. Після цього він поїхав до товариша у Харків, де був викритий правоохоронцями", - розповіли в прокуратурі.
Рішення суду
Слідчий суддя Київського районного суду Харкова задовольнив клопотання сторони обвинувачення. Таким чином, підозрюваного взяли під варту без права внесення застави.
Термін такого запобіжного заходу - на 60 діб, тобто до 25 січня 2024 року включно.
Смертельні аварії із військовими
Раніше повідомлялося, що в ніч проти 22 жовтня на в'їзді до Києва з боку Броварів сталася ДТП - автомобіль на смерть збив військового, який стояв на блокпості.
Нагадаємо також, що 25 липня на блокпості у столиці біля станції метро "Святошин" водій автомобіля Volkswagen скоїв ДТП. Внаслідок аварії один військовослужбовець загинув на місці, двоє інших військових постраждали.
Також перед цим РБК-Україна писало, що 25 травня водій Lexus ES350 рухався проспектом Берестейським в Києві, повз блокпоста, де збив на смерть 23-річного військовослужбовця Національної гвардії. Пізніше з'ясувалося, що за кермом був суддя Макарівського райсуду Київської області Олексій Тандир. Нині момент він перебуває під вартою.
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