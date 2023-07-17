Смертельна ДТП з нацгвардійцем. Судді Тандиру подовжили запобіжний захід

Печерський райсуд Києва на засіданні 17 липня подовжив запобіжний захід судді Олексію Тандиру. Його підозрюють у скоєнні смертельного ДТП на столичному блокпосту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Відомо, що засідання суду почалося з клопотань самого Тандира. Той заявив що ДБР порушує принцип презумпції невинуватості. Підозрюваний звернувся до суду з проханням заборонити ДБР порушувати презумпцію невинуватості.

Окрім цього він просив суд дізнатися, чому через два місяці після відбору досі немає результатів алкогольної експертизи.

"Ми вважаємо це порушенням. Зверталися скрізь, проте, на жаль, жодної відповіді не отримали", - сказав адвокат Тандира Олег Юрченко.

Як пояснив прокурор Михайло Доманський, для проведення експертизи потрібно більше часу, аби уникнути неточностей.

"Втім велася відеофіксація на нагрудну камеру. Видно повністю спілкування. Перші пояснення підозрюваного. Тобто весь комплекс доказів вказує на наявність сп'яніння у підозрюваного", - сказав він.

Суддя Олеся Батрин клопотання Тандира щодо презумпції невинуватості підтримала.

При цьому адвокати Тандира стверджують, що блокпост нібито був неправильно розташований та не мав необхідних вказівних знаків. Захист стверджує, що нацгвардійці нібито, порушили правила та вийшли на дорогу раніше.

У своєму виступі Олексій Тандир назвав ризики обвинувачення необґрунтованими та попросив змінити запобіжний захід на домашній арешт.

Однак за рішенням Печерського райсуду, запобіжний захід судді Тандиру продовжили не на 2 місяці, а до 26 серпня 2023 року, оскільки 26 серпня завершується термін досудового розслідування справи про ДТП на блокпосту.

Деталі ДТП

Вночі 26 травня голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир біля блокпосту в Києві збив 23-річного бійця Нацгвардії. Від отриманих травм військовий загинув на місці.

Тандира затримали. Повідомлялося, що він міг сісти за кермо у стані сп'яніння. Судді оголосили підозру, йому загрожує до 10 років ув'язнення. 27 травня його арештували на два місяці без можливості внесення застави.

Після цього Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила Тандира від здійснення правосуддя. Пізнвше експертиза підтвердила, що суддя перебував на момент ДТП у стані алкогольного сп’яніння.

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