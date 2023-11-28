В Харьковской области водитель сбил насмерть двух военных. Виновника ДТП арестовали

В Харьковской области водитель автомобиля Subaru Forester сбил двух военнослужащих ВСУ, которые чинили машину на обочине. Виновник смертельного ДТП, произошедшего неделю назад, сбежал с места происшествия, но был задержан и помещен под стражу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры .

В совершении аварии, которая произошла вечером 22 ноября, подозревается 29-летний мужчина.

Как рассказали в прокуратуре, фигуранту было сообщено о подозрении по факту нарушения ПБДД, что повлекло смерть потерпевших (ч. 3 ст. 286 УК Украины), и по факту оставления в опасности ( ч. 3 ст. 135 УК Украины).

Детали смертельной ДТП

Как было установлено следствием, водитель Subaru Forester ехал со стороны города Дергачи в направлении Золочева.

"В это время на обочине дороги был припаркован сломанный автомобиль украинских военных, пытавшихся его отремонтировать. В этом им помогали небезразличные водители", - говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что подозреваемый не учел дорожную обстановку, проявил опрометчивость при возникновении препятствия для движения авто в виде пешеходов на обочине, которых "он объективно мог обнаружить, своевременно не принял меры по уменьшению скорости и сбил двух мужчин".

В результате полученных травм один из пострадавших - военный ВСУ - погиб на месте, а другой военнослужащий умер в больнице через 3 дня.

"Испугавшись, водитель не помог пострадавшим, покинул авто и скрылся с места преступления. Мужчина прятался дома у своих знакомых в Харьковской области. После этого он уехал к товарищу в Харьков, где был разоблачен правоохранителями", - рассказали в прокуратуре.

Решение суда

Следователь судья Киевского районного суда Харькова удовлетворил ходатайство стороны обвинения. Таким образом подозреваемого взяли под стражу без права внесения залога.

Срок такой меры пресечения - на 60 суток, то есть до 25 января 2024 года включительно.

Смертельные аварии с военными

Ранее сообщалось, что в ночь на 22 октября на въезде в Киев со стороны Броваров произошло ДТП - автомобиль насмерть сбил стоящего на блокпосте военного.

Напомним также, что 25 июля на блокпосте в столице у станции метро "Святошин" водитель автомобиля Volkswagen совершил ДТП. В результате аварии один военнослужащий погиб на месте, двое других военных пострадали.

Также перед этим РБК-Украина писало, что 25 мая водитель Lexus ES350 двигался по проспекту Берестейскому в Киеве, мимо блокпоста, где сбил насмерть 23-летнего военнослужащего Национальной гвардии. Позже выяснилось, что за рулем авто был судья Макаровского райсуда Киевской области Алексей Тандыр. На данный момент он находится под стражей.