На блокпосту біля Києва знову збили військового. Він загинув

В ніч на неділю, 22 жовтня, на вїзді в Київ з боку Броварів сталася ДТП - автомобіль на смерть збив військового, який стояв на блокпості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва .

"Поліція Києва розслідує ДТП, у якій загинув військовослужбовець. Подія сталась сьогодні вночі близько 00:30 на блокпосту при вʼїзді до столиці. Водій автомобіля Honda скоїв наїзд на військового. Від отриманих травм потерпілий помер", - йдеться в повідомленні.

Обставини аварії

Як стало попередньо відомо, водій, керуючи автомобілем їхав в напрямку Броварського проспекту у другій смузі для руху з трьох наявних, в умовах туману попереду побачив вантажний автомобіль та здійснив різке гальмування.

"У подальшому не впорався з керуванням та виїхав у крайню праву смугу для руху, де здійснив наїзд на військовослужбовця, 1976 року народження, якій ніс службу на блокпосту. Від отриманих травм потерпілий помер на місці події", - додали в поліції.

Керманича автомобіля слідчі вже затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

"Прилад "Драгер" показав, що на момент вчинення автопригоди водій, 1978 року народження, перебував у тверезому стані", - підкреслили в поліції Києва.

Слідчі поліції Києва за даним фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Триває досудове розслідування.

Не перший випадок

Це не перша ДТП за участю військових. А саме: