В Харьковской области обнаружили коллаборанта, призывавшего поддержать действия РФ

Правоохранители в Харьковской области обнаружили мужчину, который во время оккупации села призывал местных к поддержке захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Харьковской областной прокуратуры.

"В апреле 2022 года житель с. Хотимля, в то время оккупированный представителями РФ, неоднократно призвал местное население поддерживать деятельность захватчиков", - говорится в сообщении.

Правоохранители уже сообщили мужчине о подозрении в коллаборационной деятельности. Также отдельно прокуроры направили в суд ряд дел в отношении подобных лиц в регионе:

Житель города Южное пытался убедить своих знакомых в правомерности распространения суверенитета РФ на территории нашего государства;

Женщина в Харькове не раз заводила разговоры с окружающими о "неправомерности существования Украины";

Житель Харькова повторял утверждение роспропаганды о правомерности вторжения РФ в Украину.

Правоохранители продолжают работу по разоблачению граждан Украины, являющихся сторонниками политики Кремля.