В Харьковской области обнаружили коллаборанта, призывавшего поддержать действия РФ
Правоохранители в Харьковской области обнаружили мужчину, который во время оккупации села призывал местных к поддержке захватчиков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Харьковской областной прокуратуры.
"В апреле 2022 года житель с. Хотимля, в то время оккупированный представителями РФ, неоднократно призвал местное население поддерживать деятельность захватчиков", - говорится в сообщении.
Правоохранители уже сообщили мужчине о подозрении в коллаборационной деятельности. Также отдельно прокуроры направили в суд ряд дел в отношении подобных лиц в регионе:
- Житель города Южное пытался убедить своих знакомых в правомерности распространения суверенитета РФ на территории нашего государства;
- Женщина в Харькове не раз заводила разговоры с окружающими о "неправомерности существования Украины";
- Житель Харькова повторял утверждение роспропаганды о правомерности вторжения РФ в Украину.
Правоохранители продолжают работу по разоблачению граждан Украины, являющихся сторонниками политики Кремля.
Напомним, что правоохранители задержали мужчину, добровольно ставшего сотрудником "правоохранительных органов" россиян на период оккупации Балаклеи Харьковской области.
Также, в Изюме задержан экс-правоохранитель, который во время оккупации сдавал захватчикам украинских патриотов .
Кроме того, после освобождения Купянска украинские военные обнаруживали коллаборантов, скрывавшихся в подвалах поселков неподалеку от города.
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