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В Харьковской области обнаружили коллаборанта, призывавшего поддержать действия РФ

Новина українською →
Хотимля, Суббота 15 октября 2022 16:22
В Харьковской области обнаружили коллаборанта, призывавшего поддержать действия РФ Фото: В Харьковской области обнаружили коллаборанта, призвавшего других поддержать действия РФ (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители в Харьковской области обнаружили мужчину, который во время оккупации села призывал местных к поддержке захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Харьковской областной прокуратуры.

"В апреле 2022 года житель с. Хотимля, в то время оккупированный представителями РФ, неоднократно призвал местное население поддерживать деятельность захватчиков", - говорится в сообщении.

В Харьковской области обнаружили коллаборанта, призывавшего поддержать действия РФ

Правоохранители уже сообщили мужчине о подозрении в коллаборационной деятельности. Также отдельно прокуроры направили в суд ряд дел в отношении подобных лиц в регионе:

  • Житель города Южное пытался убедить своих знакомых в правомерности распространения суверенитета РФ на территории нашего государства;
  • Женщина в Харькове не раз заводила разговоры с окружающими о "неправомерности существования Украины";
  • Житель Харькова повторял утверждение роспропаганды о правомерности вторжения РФ в Украину.

Правоохранители продолжают работу по разоблачению граждан Украины, являющихся сторонниками политики Кремля.

Напомним, что правоохранители задержали мужчину, добровольно ставшего сотрудником "правоохранительных органов" россиян на период оккупации Балаклеи Харьковской области.

Также, в Изюме задержан экс-правоохранитель, который во время оккупации сдавал захватчикам украинских патриотов .

Кроме того, после освобождения Купянска украинские военные обнаруживали коллаборантов, скрывавшихся в подвалах поселков неподалеку от города.

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