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В Харківській області трактор підірвався на боєприпасі

Фото: в Харківській області трактор підірвався на боєприпасі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В селі Чернещина Ізюмського району Харківської області трактор підірвався на боєприпасі внаслідок наїзду на нього.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС.

Зазначається, за попередніми даними тракторист не постраждав та відмовився від госпіталізації.

"Внаслідок наїзду причепу трактора на боєприпас стався вибух. За попередніми даними, тракторист ушкоджень не отримав та подальшої госпіталізації не потребував", - пише пресслужба.

Мінна небезпека

Через високу мінну небезпеку цивільних закликають бути максимально обережними, зокрема:

  • не рухатись невідомими та не перевіреними ґрунтовими дорогами;
  • не чіпляти будь-яку підозрілі предмети;
  • не відвідувати ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точились бої, або ж які перебували під окупацією.

У разі виявлення підозрілого предмета необхідно повідомити про це в ДСНС або ж Нацполіцію за телефонами 101 й 102.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що вчора, 28 червня, на міні також підірвався комбайн. Унаслідок цього двоє чоловіків дістали поранення.

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