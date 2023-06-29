RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Харьковской области трактор подорвался на боеприпасе

Фото: в Харьковской области трактор подорвался на боеприпасе (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В селе Чернещина Изюмского района Харьковской области трактор подорвался на боеприпасе из-за наезда на него.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Отмечается, по предварительным данным, тракторист не пострадал и отказался от госпитализации.

"В результате наезда прицепа трактора на боеприпас произошел взрыв. По предварительным данным, тракторист повреждений не получил и в дальнейшей госпитализации не нуждался", - пишет пресс-служба.

Минная опасность

Из-за высокой минной опасности гражданских призывают быть максимально осторожными, в частности:

  • не двигаться по неизвестным и не проверенным грунтовым дорогам;
  • не цеплять какие-либо подозрительные предметы;
  • не посещать леса, лесополосы, поля, поймы рек и другие открытые пространства, особенно те, где шли бои, или находившиеся под оккупацией.

В случае обнаружения подозрительного предмета необходимо сообщить об этом в ГСЧС или Нацполицию за номерами 101 и 102.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что вчера, 28 июня, на мине также взорвался комбайн. В результате двое мужчин получили ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеХарьков