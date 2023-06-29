В Харьковской области трактор подорвался на боеприпасе

В селе Чернещина Изюмского района Харьковской области трактор подорвался на боеприпасе из-за наезда на него.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Отмечается, по предварительным данным, тракторист не пострадал и отказался от госпитализации.
"В результате наезда прицепа трактора на боеприпас произошел взрыв. По предварительным данным, тракторист повреждений не получил и в дальнейшей госпитализации не нуждался", - пишет пресс-служба.
Из-за высокой минной опасности гражданских призывают быть максимально осторожными, в частности:
В случае обнаружения подозрительного предмета необходимо сообщить об этом в ГСЧС или Нацполицию за номерами 101 и 102.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что вчера, 28 июня, на мине также взорвался комбайн. В результате двое мужчин получили ранения.
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