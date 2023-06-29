В Харьковской области трактор подорвался на боеприпасе

Отмечается, по предварительным данным, тракторист не пострадал и отказался от госпитализации.

"В результате наезда прицепа трактора на боеприпас произошел взрыв. По предварительным данным, тракторист повреждений не получил и в дальнейшей госпитализации не нуждался", - пишет пресс-служба.

Минная опасность

Из-за высокой минной опасности гражданских призывают быть максимально осторожными, в частности:

не двигаться по неизвестным и не проверенным грунтовым дорогам;

не цеплять какие-либо подозрительные предметы;

не посещать леса, лесополосы, поля, поймы рек и другие открытые пространства, особенно те, где шли бои, или находившиеся под оккупацией.

В случае обнаружения подозрительного предмета необходимо сообщить об этом в ГСЧС или Нацполицию за номерами 101 и 102.