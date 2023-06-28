У Херсонській області на міні підірвався комбайн: поранення дістали двоє чоловіків

У Херсонській області сьогодні, 28 червня, на міні підірвався комбайн. Унаслідок цього двоє чоловіків дістали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА .

У Херсонській області під час виконання польових робіт на російській міні підірвався комбайн. Подія сталася в полі поблизу села Чкалове Великоолександрівської громади.

"Через детонацію вибухівки двоє чоловіків, 41 та 36 років, отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

Фото: село, поряд з яким підірвався комбайн (google.com/maps)

Зазначається, що постраждалих шпиталізували до найближчого медзакладу, лікарі надають їм необхідну допомогу.

Розмінування України

Через постійні російські атаки велика частина території України забруднена снарядами і мінами. Ще гірша ситуація на деокупованих територіях, які загарбники, відступаючи, мінували.

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, Україна започатковує нову державну політику з гуманітарного розмінування територій. Наразі країна планує створити коаліцію держав, які допоможуть у цьому питання.

Нагадаємо, що нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів переговори з Австрійським колегою Александером Шалленбергом. Зокрема обговорили питання щодо розмінування українських територій.

Також ми повідомляли, що Швейцарія допоможе Україні з розмінуванням територій, для цього країна передасть спеціальну дистанційно керовану машину і проведе навчання для фахівців.