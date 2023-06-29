ua ru
Чт, 29 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Харківській області трактор підірвався на боєприпасі

Новость на русском →
Четвер 29 червня 2023 17:27
В Харківській області трактор підірвався на боєприпасі Фото: в Харківській області трактор підірвався на боєприпасі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В селі Чернещина Ізюмського району Харківської області трактор підірвався на боєприпасі внаслідок наїзду на нього.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС.

Зазначається, за попередніми даними тракторист не постраждав та відмовився від госпіталізації.

"Внаслідок наїзду причепу трактора на боєприпас стався вибух. За попередніми даними, тракторист ушкоджень не отримав та подальшої госпіталізації не потребував", - пише пресслужба.

Мінна небезпека

Через високу мінну небезпеку цивільних закликають бути максимально обережними, зокрема:

  • не рухатись невідомими та не перевіреними ґрунтовими дорогами;
  • не чіпляти будь-яку підозрілі предмети;
  • не відвідувати ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точились бої, або ж які перебували під окупацією.

У разі виявлення підозрілого предмета необхідно повідомити про це в ДСНС або ж Нацполіцію за телефонами 101 й 102.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що вчора, 28 червня, на міні також підірвався комбайн. Унаслідок цього двоє чоловіків дістали поранення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Харків
NEWS
ЗСУ під Бахмутом перехопили ініціативу і ведуть наступ широким фронтом, - Генштаб
ЗСУ під Бахмутом перехопили ініціативу і ведуть наступ широким фронтом, - Генштаб
DAILY
Іранський опозиціонер Вахід Бехешті: Без Путіна режим в Ірані впаде
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Іранський опозиціонер Вахід Бехешті: Без Путіна режим в Ірані впаде