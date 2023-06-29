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В Харьковской области трактор подорвался на боеприпасе

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Четверг 29 июня 2023 17:27
В Харьковской области трактор подорвался на боеприпасе Фото: в Харьковской области трактор подорвался на боеприпасе (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В селе Чернещина Изюмского района Харьковской области трактор подорвался на боеприпасе из-за наезда на него.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Отмечается, по предварительным данным, тракторист не пострадал и отказался от госпитализации.

"В результате наезда прицепа трактора на боеприпас произошел взрыв. По предварительным данным, тракторист повреждений не получил и в дальнейшей госпитализации не нуждался", - пишет пресс-служба.

Минная опасность

Из-за высокой минной опасности гражданских призывают быть максимально осторожными, в частности:

  • не двигаться по неизвестным и не проверенным грунтовым дорогам;
  • не цеплять какие-либо подозрительные предметы;
  • не посещать леса, лесополосы, поля, поймы рек и другие открытые пространства, особенно те, где шли бои, или находившиеся под оккупацией.

В случае обнаружения подозрительного предмета необходимо сообщить об этом в ГСЧС или Нацполицию за номерами 101 и 102.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что вчера, 28 июня, на мине также взорвался комбайн. В результате двое мужчин получили ранения.

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