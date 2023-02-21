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У Харківській області без світла залишаються 35 тисяч абонентів, - ОВА

Фото: У Харківській області без світла залишаються 35 тисяч абонентів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

На звільнених від російських окупантів територіях Харківської області без електроенергії залишаються 35 тисяч абонентів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням заяву глави Харківської ОВА Олега Синєгубова, зроблену під час брифінгу.

"Маємо відновити електропостачання для майже 35 тисяч абонентів на деокупованих територіях. 11 тисяч ще перебувають під тимчасовою окупацією", - зазначив посадовець.

За словами Синєгубова, важко процес відновлення триває у селищі Слатине на півночі області. Окупанти продовжують обстрілювати населений пункт, а розмінування обмежене через зимові погодні умови.

"80% електромереж там зруйновані повністю. Плануємо відновлення, враховуючи, звичайно, військову обстановку, десь за два місяці", - додав глава ОВА.

Нагадаємо, в Україні у вівторок, 21 лютого, на споживання електроенергії обмежень не надавали.

До слова, найближчими днями, ймовірно, збережеться відсутність дефіциту електроенергії.

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