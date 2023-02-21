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В Харьковской области без света остаются 35 тысяч абонентов, - ОВА

Фото: В Харьковской области без света остаются 35 тысяч абонентов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

На освобожденных от российских окупантов территориях Харьковской области без электроэнергии остаются 35 тысяч абонентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, сделанное во время брифинга.

"Должны возобновить электроснабжение почти для 35 тысяч абонентов на деоккупированных территориях. 11 тысяч еще находятся под временной оккупацией", - отметил чиновник.

По словам Синегубова, тяжело процесс восстановления идет в поселке Слатино на севере области. Оккупанты продолжают обстреливать населенный пункт, а разминирование ограничено из-за зимних погодных условий.

"80% электросетей там разрушены полностью. Планируем восстановление, учитывая, конечно, военную обстановку, где-то через два месяца", - добавил глава ОВА.

Напомним, в Украине во вторник, 21 февраля, на потребление электроэнергии ограничений не предоставляли.

К слову, в ближайшие дни, вероятно, сохранится отсутствие дефицита электроэнергии.

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