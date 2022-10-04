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В Харківській області правоохоронці виявили ще одну катівню росіян

Фото: в Харківській області правоохоронці виявили ще одну катівню росіян (кадр з відео)
Автор: Сергій Пишкін

В Харківській області, а саме в селищі Великий Бурлук, правоохоронці виявили катівню російських військових. Окупанти облаштували відділ поліції в укріплену базу в якій катували містян.

Про це пише РБК-Україна з посиланням Telegram-канал Національної поліції.

"Ззовні - окопи для оборони, зсередини - все розтрощене, всюди сміття та бруд. Тут росіяни базувалися, незаконно утримували та знущалися з місцевих мешканців", - пише пресслужба поліції.

Наразі правоохоронці вилучають усю необхідну інформацію та докази воєнних злочинів росіян.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у звільненій частині Харківської області, а саме в селі Піски-Радьківські, правоохоронці виявили катівню російських окупантів.

Також нещодавно поліція виявила в'язницю й у Вовчанську, де російські військові також катували цивільних.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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