Поліція показала в'язницю у звільненому Вовчанську, де окупанти катували цивільних (відео)
Поліція виявила в'язницю у деокупованому Вовчанську (Харківська область), де російські військові катували цивільних. Росіяни утримували людей у нелюдських умовах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацполіцію України.
"На території одного з підприємств росіяни влаштували в'язницю та катівню для місцевих жителів, які не підтримували окупантів і відмовлялися з ними співпрацювати. Як розповідають свідки, в одній камері приблизно на 12 квадратних метрів військові Росії утримували від 20 до 40 осіб", - йдеться у повідомленні поліції.
У приміщенні виявлено інструменти для тортур, зашморг, хомути тощо. Встановлено, що в цьому місці окупанти нещадно били незаконно ув'язнених, катували електричним струмом, виривали нігті та ламали пальці.
"На стінах катівні з нелюдськими умовами утримання зафіксовано дати перебування людей. До того, хтось з ув'язнених викарбував в одній із камер молитву", - зазначають правоохоронці.
Фото: катована окупантів у Вовчанську (t.me/UA_National_Police)
Нині там працюють правоохоронці. Основним завданням є вилучення слідової інформації та доказів скоєння злочинів військовими РФ.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що правоохоронці у звільненому від російської армії Ізюмі продовжують знаходити та досліджувати катівні, в яких окупанти утримували мирних жителів. Зокрема, було знайдено інструменти, які використовувалися для завдання ударів та залякування.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.