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В Харьковской области правоохранители обнаружили еще одну пыточную россиян

Фото: в Харьковской области правоохранители обнаружили еще одну застенку россиян (кадр с видео)
Автор: Сергей Пышкин

В Харьковской области, а именно в поселке Большой Бурлук, правоохранители обнаружили пыточную российских военных. Оккупанты обустроили отдел полиции в укрепленную базу в которой пытали горожан.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Национальной полиции.

"Снаружи - окопы для обороны, изнутри - все разбито, повсюду мусор и грязь. Здесь россияне базировались, незаконно удерживали и издевались над местными жителями", - пишет пресс-служба полиции.

Правоохранители изымают всю необходимую информацию и доказательства военных преступлений россиян.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в освобожденной части Харьковской области, а именно в селе Пески-Радьковские, правоохранители обнаружили пыточную российских оккупантов.

Также недавно полиция обнаружила тюрьму и в Волчанске, где российские военные также пытали гражданских.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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ХарьковРоссийская Федерация