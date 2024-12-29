У Харківській області досі не повністю повернули тепло після масованої атаки РФ

Масований обстріл Харкова

Нагадаємо, на Різдво, 25 грудня, окупанти завдали нового масованого удару по енергетиці України. Ворог випустив по Харкову 12 ракет. Внаслідок атаки у місті без тепла залишилися понад тисячу житлових будинків.

Через наслідки обстрілу уряд дозволив тимчасово не вимикати світло у Харкові та області.

Станом на 28 грудня у Харкові без опалення були 85 тисяч абонентів, а у Харківському районі - 27 тисяч.

Більше про наслідки масованої атаки на енергетику України - дізнайтеся за посилання.

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