У Харківській області досі не повністю повернули тепло після масованої атаки РФ

У Харківській області ще відновлюють подачу тепла жителям. Проблеми з теплопостачанням виникли після масованої атаки ворога 25 грудня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова в Telegram.
"Фахівці продовжують ремонтні роботи для відновлення теплопостачання. Нагадаємо, що після масованої атаки армії РФ без тепла залишалися понад 500 тисяч абонентів Харківщини", - зазначив Синєгубов.
За його словами, наразі триває відновлення теплопостачання у громадах Харківського району.
Нагадаємо, на Різдво, 25 грудня, окупанти завдали нового масованого удару по енергетиці України. Ворог випустив по Харкову 12 ракет. Внаслідок атаки у місті без тепла залишилися понад тисячу житлових будинків.
Через наслідки обстрілу уряд дозволив тимчасово не вимикати світло у Харкові та області.
Станом на 28 грудня у Харкові без опалення були 85 тисяч абонентів, а у Харківському районі - 27 тисяч.
Більше про наслідки масованої атаки на енергетику України - дізнайтеся за посилання.
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