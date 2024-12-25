У Харкові частково відновили подачу опалення у житлові будинки

Ближче до вечора у Харкові частково відновили подачу центрального опалення. Тепло повернулось в більш як 1300 будинків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Харківського міського голову Ігоря Терехова.

"Сьогодні був дійсно важкий день для наших міських комунальників, особливо для тепловиків. Але вони впоралися. Попри обстріли та всі труднощі, ближче до вечора подачу центрального опалення у житлові будинки міста вдалося частково відновити", - заявив Терехов.

Він заявив, що наразі йдеться про 1378 житлових будинків - це близько 200 тисяч квартир.

"Втім роботи ще тривають. Спеціалісти продовжуватимуть працювати навіть вночі, щоб якнайшвидше забезпечити тепло в кожному домі", - наголосив мер Харкова.